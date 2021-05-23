شكرا لقرائتكم خبر عن اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المحال التجارية المخالفة شمال الاقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر، أن الوحدة المحلية شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع مركز شرطة طيبة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 9 اشغال طريق، وعدد 15 محضر عدم ارتداء كمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين فى مواعيد غلق المحلات التجارية فى الزينية شمال الاقصر وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا.