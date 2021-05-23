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ضبط 18 شخص من غير الملتزمين بإرتداء الكمامات بأرمنت غرب الأقصر

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، بأنه تم ضبط 18 مواطن غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس ، بعدم ارتداء الكمامات الطبية في المواصلات العامة وتم التصالح الفورى .

وأضاف عاشور أنه تم فض فرح كان في احد شوارع المركز؛ وكذا تشميع واغلاق قاعة افراح سبق وتم تشميعها لمخالفة الإجراءات الاحترازيه وعدم استيفاء شروط الحمايه المدنية.

كما شدد على تكثيف المتابعة الدورية من الوحدة المحلية وكافة الجهات المعنية خلال الأيام القادمة لتأكيد التزام كافة المواطنين والمحال التجارية بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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