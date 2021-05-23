شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 18 شخص من غير الملتزمين بإرتداء الكمامات بأرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، بأنه تم ضبط 18 مواطن غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بعدم ارتداء الكمامات الطبية في المواصلات العامة وتم التصالح الفورى .

وأضاف عاشور أنه تم فض فرح كان في احد شوارع المركز؛ وكذا تشميع واغلاق قاعة افراح سبق وتم تشميعها لمخالفة الإجراءات الاحترازيه وعدم استيفاء شروط الحمايه المدنية.

كما شدد على تكثيف المتابعة الدورية من الوحدة المحلية وكافة الجهات المعنية خلال الأيام القادمة لتأكيد التزام كافة المواطنين والمحال التجارية بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.