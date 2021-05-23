شكرا لقرائتكم خبر عن رفع ٩ طن مخلفات وتغيير وتركيب ١٠٠ كشاف إضاءة بساحة معبد الكرنك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد رئيس مدينة الأقصر، العميد طارق لطفى رئيس المدينة، مساء السبت، حملة نظافة شاملة بمنطقة حي شمال استهدفت منطقة التلة أمام مقر البعثة الفرنسية والمركز الحضري للمرأة وداخل ساحة معبدالكرنك والمناطق المحيطة به .

وخلال الحملة تمكن قطاع النظافة من رفع ٩ طن من القمامة والاتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بجانب تفريغ جميع الحاويات بالحي. وأضاف لطفى، أنه لرفع كفاءة الإضاءة بمعبدالكرنك تم تكليف رئيس حي شمال بتغيير وتركيب ١٠٠ كشاف جديد بساحة المعبد، وأنه سيجرى العمل من صباح باكر الأحد .

شارك في الحملة رئيس حي شمال ومسؤولي قطاع النظافة بالحي، ومدير المتابعة الميدانية ومسؤولي قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر.