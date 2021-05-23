شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى للتنوع البيولوجى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك مصر العالم إحياء اليوم العالمى للتنوع البيولوجى، من خلال الاحتفال على منصات التواصل الاجتماعى لوزارة البيئة والذى يقام هذا العام تحت شعار «نحن جزء من الحل»، وذلك بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بالتنوع البيولوجى وأهميته للبيئة والإنسان ودور الفرد والمجتمع فى المشاركة فى حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية العودة للتناغم مع الطبيعة باعتبارها الفرصة الحقيقية لحماية الإنسان وكوكب الأرض وتسليط الضوء على أهمية التنوع البيولوجى، خاصة فى ظل رئاسة مصر للمؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى COP14 وما يفرضه علينا الوضع العالمى الراهن الذى أثبت أن تقليل الأنشطة البشرية أدى إلى تحسن كبير فى البيئة، ما يلزمنا بالتفكير فى كيفية الاستفادة من تلك المحنة فى التأكيد على أن حماية البيئة والتنوع البيولوجى لم تعد رفاهية بل لا بد أن تكون جزءًا أساسيًّا من تفكيرنا وحياتنا اليومية.

وأشارت إلى أن شعار هذا العام يؤكد أهمية التضامن العالمى على كافة المستويات لبناء مستقبل منسجم مع الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجى وإدارته على نحو مستدام لضمان صحة الإنسان وكوكب الأرض التى ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنوع البيولوجى، حيث إنه بالتعدى على الطبيعة وتدمير الموارد الطبيعية، يتعرض عدد متزايد من الأنواع للخطر، ويمتد هذا الخطر ليشمل الإنسانية والمستقبل، وخير دليل على ذلك تفشى جائحة كورونا.

وشددت على أن الحفاظ على التنوع البيولوجى السبيل لمواجهة العديد من تحديات التنمية المستدامة، لأنه الأساس الذى يمكننا البناء عليه لتقديم الحلول المتناغمة مع الطبيعة فى كافة القضايا البيئية كالمناخ والصحة والأمن الغذائى والمائى حتى نصل إلى الاستدامة فى كافة نواحى حياتنا، بما يحقق الهدف الرئيسى لاتفاقية التنوع البيولوجى.

وأضافت أن الوزارة ستقوم بنشر عدد من الرسائل والتنويهات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للتنوع البيولوجى، للتأكيد على أهمية توعية المواطنين وخاصة الشباب بأساليب التناغم والتعايش مع الطبيعة والاستمتاع بثرواتها الطبيعية وتنوعها البيولوجى الفريد دون الإضرار به.

وشددت «فؤاد» على دعم الحكومة للعمل البيئى والحفاظ على التنوع البيولوجى وهو ما برز فى تحقيق العديد من الإنجازات ومنها تطوير المحميات الطبيعية وتفعيل رؤية واستراتيجية جديدة ومتطورة لنظم إدارة استخدامات الموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية تستهدف تحقيق الاستدامة لمواردها كأحد توجيهات القيادة السياسية وإدارتها وفق النظم العالمية لتحقيق الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية.