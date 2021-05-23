شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. انطلاق الامتحان التجريبي الثانى للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق، اليوم الأحد، الامتحانات التجريبية الثانية للثانوية العامة، والتى تعد البروفة الثانية لامتحانات الثانوية العامة الإلكترونية لشهر مايو، والتى تعقد على مدار 3 أيام مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدارس.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الامتحان في مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الثانية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تفاصيل الامتحان التجريبى، موضحة أن الامتحان خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط، وسيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر، أما طلاب المدارس غير المجهزة أو المدارس الخاصة والقومية فيخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت في المدرسة- إن وجدت- أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.

وقالت إن الهدف من هذا الامتحان هو ضبط الخوادم المركزية من ناحية الوزارة، والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة من ناحية الطلاب، وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية، ويعد هذا امتحانا تجريبيا بلا درجات، وستنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

وأعلنت أنه سيتم تطبيق طرق تصحيح إلكترونية جديدة في عدد محدود جدًا من المدارس، ثم تطبق هذه التجربة على كافة المدارس في الامتحان التجريبى الثالث والذى سينعقد لطلاب التابلت في المدارس المجهزة فقط، وسيكون ورقيا لطلاب المنازل في نفس التوقيت في منتصف يونيو المقبل.

وأكدت تسليم كلمات المرور الخاصة بامتحان شهر مايو التجريبى لطلاب الثانوية العامة عبر تطبيق «تنويهات» المتاح على تابلت المدرسة الخاص بالطالب.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات مايو التجريبية المقرر عقدها لطلاب الثانوية العامة، ستكون عبارة عن عدد من الأسئلة الاسترشادية التي تغطى المنهج المقرر حتى نهاية مارس.

وفى سياق متصل خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مديرى المديريات التعليمية رسميا بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة الرسمية المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل.

ونص الخطاب على أنه في إطار استعدادات الوزارة لعقد امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021 /2020 وإلحاقا لكتابنا رقم 917 بتاريخ 1 -4- 2021، والذى تضمن تشكيل لجنة لإعداد استمارة 303 مقار والخاصة بمقار المدارس التي من المقرر اتخاذها كلجان سير للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة، وافق الوزير على أن تشكل اللجان الفرعية للطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة من 14 طالبًا فقط، حرصًا على الصحة العامة للطلاب.

وتضمن أنه مرفق كتابنا هذا نموذج لـ(303) مقار والمطلوب استيفاؤه بمعرفة اللجنة المشكلة بالخطاب سالف الذكر، وتحت مسؤولية مدير عام الإدارة التعليمية مع ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة بالاستمارة، على أن تقوم اللجنة بتسليم نسخة لقسم الإحصاء بالإدارة التعليمية للقيام بتسجيل البيانات من خلال التطبيق الإلكترونى المعد لذلك ويسلم الأصل والصور المقررة للجنة الإدارة المختصة التابع لها المديرية في موعد أقصاه 20 مايو 2021.

في سياق متصل، تفقد محمد الضوينى، وكيل الأزهر، أمس، لجان امتحانات القراءات، خلال أول أيام الامتحانات، حيث زار معهد الخازندارة، ومعهد رشيد، ومعهد عقبة بن نافع بشبرا الخيمة.

ونقل «الضوينى» تحيات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتمنياته للطلاب بالنجاح والتوفيق، كما حرص على التأكيد على الطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل اللجان وخارجها، مشددا على أن الأزهر لن يدخر جهدا في الحفاظ على صحة طلابه وموظفيه وحمايتهم خصوصا في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأدى طلاب شهادة التجويد، أمس، امتحان مادتى الفقه والإنشاء، كما أدى طلاب الشهادة العالية امتحان مادتى القرآن الكريم ورسم القرآن، فيما أدى طلاب شهادة التخصص امتحان مادتى الفقه وتاريخ المصحف.

وأعرب طلاب القراءات عن امتنانهم للأزهر الشريف، جامعا وجامعة، لإتاحة الفرصة لهم لدراسة علوم القرآن الكريم، مؤكدين أن حرص قيادات الأزهر على عقد الامتحانات في ظل هذه الظروف، إنما هو نابع من حرصه على مستقبل طلابه، مشيدين بما رأوه من توفير للمعقمات ومن التزام القائمين على الامتحانات بكافة الإجراءات الاحترازية ليضربوا المثل والقدوة للطلاب في الالتزام.