شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تطوير نادي التعمير في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، من مشروع تطوير نادي جهاز التعمير في محافظة الوادي الجديد.

وأكد اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، وكيل أول الوزارة رئيس جهاز التعمير في الوادي الجديد، انه تم الانتهاء من مشروع تطوير نادي التعمير بمدينة الخارجة من خلال رفع كفاءة أرضيات النادي وإقامة خدمات ترفيهية ورياضية به تضمنت صالات العاب رياضية، ومنطقة ألعاب أطفال بالإضافة لوضع شاشة عرض مباريات كرة القدم وأهم المواد الإعلامية التي تعبر عن إنجازات الدولة ووزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعمير.

وأضاف أن التطوير تضمن رفع كفاءة مناطق جلوس العائلات بالإضافة لتطوير الكافيه بالنادي ومدخل النادي ومنطقة الألعاب به، ليصبح متنفس على أعلى مستوى لخدمة أبناء المحافظة، وذلك في إطار خطة جهاز التعمير في تقديم خدمات اجتماعية بجانب المشروعات الخدمية لأبناء الوادي الجديد.

جدير بالذكر أن نادى التعمير من أقدم الأندية بالمحافظة، وتم إنشاءه في حقبة الستينيات أثناء فترة وجود هيئة تعمير الصحارى لإعمار المحافظة .