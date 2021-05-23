شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الوادي الجديد تدشن حملات التطعيم المتنقلة ضد فيروس كورونا بالقري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، حملة تسجيل وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، بالقري والمناطق النائية من خلال الفرق المتحركة التي تم إطلاقها للتيسير على المواطنين بمستشفي باريس، يرافقها الأستاذ كمال إبراهيم رئيس المركز والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأكدت خلال لقائها بالمواطنين بالمستشفى على ضرورة التسجيل والحصول على اللقاح للوقاية من الفيروس وتقليل أعداد الإصابات، مشيدة بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية، موجهةََ بتشكيل فرق طبية متنقلة لتطعيم الحالات المرضية الصعبة وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة

كما تابعت نائب المحافظ أعمال الحملة بقرية شرق بولاق والتقت بالأهالي واستمتعت لمطالبهم، ووجهت بسرعة تسليم تقسيمات الشباب التابعة للقرية.

هذا وقد تم تخصيص ٤ مراكز لتلقي لقاح فيروس كورونا بالمجان وهي المركز الطبي والمركز الإقليمي لنقل الدم بالخارجة والمركز الطبي بالداخلة ومستشفى الفرافرة المركزي بالإضافة إلى ٤ فرق رئيسية كبري متنقلة بالقري والمناطق النائية.