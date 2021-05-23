شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع «هندسة عين شمس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة جامعة عين شمس للاستفادة من خبراتها العملية والتطبيقية فى تنفيذ المشروعات باعتبارها بيت خبرة فى العديد من المجالات والتخصصات الهندسية. ويتضمن البروتوكول تدريب طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس فى مواقع تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التابعة للهيئة الهندسية والاستفادة من الخبرات فى تنسيق التعاون للوصول لتلك الأهداف،

حيث تعمل الهيئة وفق رؤية علمية وتطبق أحدث التقنيات العالمية فى مشروعاتها، إلى جانب تدريب أفراد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على التقنيات الحديثة فى المجالات الهندسية المختلفة التى تتصل بنطاق عمل الهيئة من خلال دورات تدريبية مركزة فى مجال الدعم الفنى والاستشارات الهندسية، وكذلك التصميم الإنشائى والدراسات الكهروميكانيكية، بالإضافة إلى تحديد الأنشطة التدريبية والملكية الفكرية.