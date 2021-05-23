شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرى اليوم» فى معبر «رفح» : تيسيرات كبيرة لدعم قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت «المصرى اليوم» يومًا كاملًا فى معبر رفح البرى بشمال سيناء، حيث تقوم مختلف الأجهزة المصرية بالمعبر بجهود وتيسيرات كبيرة أمام الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، بتوجيهات من القيادة السياسية.

فى البداية، أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الجهود الكبيرة التى تقوم بها مختلف الأجهزة المصرية تجاه أهل غزة، خاصة وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى، شاكرًا القيادة السياسية على قرار وقف إطلاق النار الذى توصل إليه الوفد المصرى بين إسرائيل وفلسطين، متمنيًا استمرار توقف إطلاق النار وتسوية الموقف بين الجانبين.

وأضاف أن وزارة الصحة جهزت 3 أنساق طبية لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، منها النسق الأول مستشفيات شمال سيناء «العريش- الشيخ زويد- بئر العبد» لاستقبال الجرحى والمصابين وتزويدها بالكوادر الطبية واستكمال الأدوات والأجهزة الطبية والأكسجين وأكياس الدم، والنسق الثانى وهو مستشفيات وزارة الصحة فى مدن القناة بتجهيزها وإعدادها، والنسق الثالث وهو المستشفيات المركزية بالقاهرة بتجهيزها وإعدادها لاستقبالهم حسب الحالة وطبقا لتوصيات الأطباء المعالجين وأساتذة الجامعات.

وأشار إلى تواجد سيارات الإسعاف والطواقم الطبية والإدارية لخدمة العابرين من المصابين والجرحى والحالات الإنسانية، حيث جهزت هيئة الإسعاف المصرية 50 سيارة -20 من شمال سيناء و30 من المحافظات المجاورة-، إلى جانب 50 سيارة أخرى بصفة احتياطية غرب القناة، لتكون جاهزة حال الاحتياج إليها، وهى مزودة بالأطباء والمسعفين والسائقين والأجهزة الطبية وغيرها.

ولفت إلى إدخال بين 40 إلى 60 سيارة تحمل على متنها مساعدات غذائية وإنسانية وأدوية ومستلزمات طبية متنوعة للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، مشيرًا إلى إدخال أكبر قافلة من المساعدات مقدمة من الشعب المصرى، تضم 80 شاحنة متنوعة، مع توفير أطقم إضافية من العاملين فى مختلف الأجهزة بمعبر رفح البرى لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالأشقاء الفلسطينيين.

وقال عمر على، مدير فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، إنه منذ بداية الأحداث يوجد عدد من الفرق المتطوعة التابعة للهلال الأحمر المصرى فى معبر رفح البرى لاستقبال المساعدات وتسليمها للهلال الأحمر الفلسطينى، بجانب المساعدة فى إنهاء الإجراءات الخاصة بالفلسطينيين، بجانب وجود فريق آخر فى مستشفى العريش العام لتقديم التيسيرات الممكنة أمام المصابين والمرافقين وتقديم المساعدات المتنوعة بالتعاون مع المديريات المعنية.

وأوضح فايز أبوحرب، عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة المصرية لعبت دورًا كبيرًا فى إنهاء العدوان على قطاع غزة ووقف إطلاق النار، مشيدًا بالدور الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسى، تجاه الأشقاء والقضية الفلسطينية.

وأشار علاء عابد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إلى أن هناك مشاركة تضامنية من أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهورى، وتنسيقية شباب الأحزاب، مؤكدا دعم جميع الأحزاب المصرية والشعب المصرى للشعب الفلسطينى الشقيق.

وأشاد مرافقو الجرحى الفلسطينيين بالدور المصرى تجاه القضية الفلسطينية، وموقف الرئيس عبدالفتاح السيسى، الداعم للقضية والشعب الفلسطينى، مؤكدين أن قوات الاحتلال الإسرائيلى قصفت المواطنين الآمنين وروعت الأطفال ودمرت البنية التحتية فى قطاع غزة.

وقالت دينا محمد يوسف الخوالدة، والدة المصابة نغم إسماعيل محمود، إن المصريين يقفون وقفة كبيرة مع الشعب الفلسطينى، موجهة الشكر للقيادة والشعب المصرى على الوقوف مع الشعب الفلسطينى.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلى قصف منزل الأسرة فى حى الأمل فى محافظة خان يونس بقطاع غزة، أثناء نوم الأسرة ليلًا بصاروخين، أسفر عنه إصابة ابنتها بشلل فى العمود الفقرى ونزيف بالرأس.

وأوضح منير إبراهيم عايش، والد المصاب عليان منير، أن مصر قلب العروبة النابض، وأن الرئيس السيسى صاحب مبادرة وقف إطلاق النار التى يثمنها كل فلسطينى.

ووجه الشكر والتقدير للدور المصرى الكبير الداعم للشعب الفلسطينى، سواء فى فتح معبر رفح البرى والمستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى، ودعم قطاع غزة بالمساعدات المتنوعة.

وأشار إلى أن نجله كان يتجهز لعيد الفطر المبارك، ففى اليوم الأخير من شهر رمضان، خرج لشراء مستلزمات العيد، ووقع قصف إسرائيلى أثناء خروجه من المنزل، فاحتمى فى المحل، ونتيجة القصف العنيف طارت شظية وأصابته فى الرقبة. وقال خالد إبراهيم جراد، والد المصاب محمد خالد، إن الدعم ليس غريبا على مصر الشقيق الأكبر لكل العرب، وهذا هو قدرها الذى جعلها المدافع الأول عن حقوق الفلسطينيين والعمل على صيانتها على مدى أكثر من 7 عقود، تحملت فيها الكثير من الألم والمعاناة من أجل قضيتهم.

ولفت إلى أن نجله أصيب فى قصف اسرائيلى بطائرة على المنزل فى منطقة بيت حانون بغزة، حيث أصيب نجله بشظايا فى الصدر واستئصال الطحال.

ونوه أحمد محمد طه، والد المصاب فيصل أحمد، إلى أن نجله أصيب بشظايا فى البطن خلال قصف لإحدى الطائرات الإسرائيلية على قطاع غزة، موجهًا الشكر إلى مصر على استقبال الجرحى الفلسطينيين، فهى دوما الشقيقة الكبرى لفلسطين ولكل العرب، مشيدًا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة بأياد مصرية.

من جانبه، أشاد مندوب وزارة الصحة الفلسطينية فى معبر رفح البرى بالجهود المصرية فى استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين فى المستشفيات المصرية، مشيرًا إلى أنه يتم وصول المصاب بسيارة إسعاف فلسطينية من مستشفيات قطاع غزة إلى معبر رفح البرى بعد إجراء التنسيقات اللازمة والحصول على تحويل طبى من الصحة الفلسطينية، ليتم نقله لسيارة إسعاف مصرية مجهزة على أعلى مستوى، ونقله للمستشفيات المصرية للعلاج، بعد انتهاء الإجراءات فى معبر رفح البرى.