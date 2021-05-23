شكرا لقرائتكم خبر عن «شكرى» ونظيره البحرينى يبحثان الشأن الفلسطينى وإعمار غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى سامح شكرى، وزير الخارجية، أمس، اتصالًا هاتفيًا من الدكتور عبداللطيف الزيانى، وزير خارجية البحرين، وذلك فى إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، حيث تناول الاتصال آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

وجرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين تجاه مستجدات الشأن الفلسطينى، بما فى ذلك الجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار فى قطاع غزة، مع الإشارة إلى ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى من تقديم مصر 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى القطاع، وضرورة الدفع قُدمًا بشكل عاجل بمسار التسوية السياسية بين الجانبين، وإعادة إحياء عملية السلام.

كما تطرق الوزيران خلال الاتصال إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسُبل تعزيزها فى مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى البلدين، وعلى نحو يلبى تطلعات الشعبين.