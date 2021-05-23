شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ليلية لمحافظ الغربية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكفر الزيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء يوم السبت، بجولة ليلية تفقد خلالها شوارع مدينة كفر الزيات (الكورنيش، مصطفى كامل، الشركات، الجيش، أنور السادات، عبدالخالق متولي، طريق كفر الزيات - طنطا ) حيث تابع التزام (الورش، الكافيهات، المطاعم والمحال التجارية) بمواعيد الغلق المقررة وكذلك الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من التزام التباعد وارتداء الكمامات في أماكن تقديم الخدمات، إلى جانب رفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق .

وأسفرت الجولة عن غلق وتشميع ٥ ورش، غلق ٢ محل حلاقة، غلق مقهى وتحرير محضر إشغال ومقهى لتعديه على حرم الطريق .