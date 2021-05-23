اليوم.. محاكمة متهم بأحداث عنف دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد نور عساف والمحكوم عليه غيابيا لاتهامه بالتجمهر وأحداث العنف التي شهدتها منطقة دار السلام.

وأسندت النيابة للمتهمين، عدة تهم منها قيامهم بإحراز مفرقعات، والمواد في حكم المفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل الأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وارتكبوا عملا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، بأن جابوا الطرق مٌطلقين هتافات تأييد جماعتهم شاهرين الأسلحة البيضاء ومطلقين المفرقعات، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.