نشرة الحوادث المسائية.. مقتل رضيعة على يد والدها وقرار من النيابة في واقعة الفيديوهات الجنسية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تفكك أسري انتهى بجريمة.. المشهد الأخير في مقتل رضيعة على يد أبيها بالحوامدية

لم تمر سوى أيام معدودة على مقتل فتاة على يد أبيها خنقا بمركز الحوامدية جنوب الجيزة حتى تكررت نفس المأساة لكن تلك المرة أنهى الأب حياة رضيعته بسبب تبولها اللاإرادي، أمس الجمعة.

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في واقعة الفيديوهات الجنسية.. النيابة تأمر بضبط وإحضار 5 متهمين بتهمة الابتزاز

قررت النيابة العامة بالشيخ زايد، ضبط وإحضار 5 أشخاص، بينهم عضو مجلس إدارة بناد شهير، لاتهامهم بتصوير رجل أعمال في أوضاع حميمة مع زوجته وابتزازه بسبب خلافات مالية بينهم في منطقة الشيخ زايد.

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الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ780 مليون جنيه خلال أسبوع

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 20 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و760 مليون قيمة قضايا أموال عامة وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

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تأييد المشدد والغرامة لمستشار وزير الصحة الأسبق في قضية رشوة

قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من مستشار وزير الصحة الأسبق، وذلك على حكم السجن والغرامة الصادرين بحقه، في القضية التي تحمل رقم 5812 لسنة 2016 جنايات السيدة زينب والمعروفة إعلامياً برشوة وزارة الصحة، وأيدت حكم محكمة الجنايات.

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الداخلية X أسبوع.. غلق 15324 محلًا مخالفًا و104 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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حبس عاطلين بتهمة ترويج العملة خارج السوق المصرفي في الساحل 4 أيام

أمرت نيابة الساحل، بحبس عاطلين لاتهامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي 4 أيام على ذمة التحقيق.

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حكم نهائي: معاش نائب رئيس الجامعة لكل من أمضى 10 سنوات على مقعد الأستاذية

أصدر جدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، شهادة بعدم حصول طعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية أساتذة الجامعات بالحصول على معاش نائب رئيس الجامعة لكل من أمضى 10 سنوات على مقعد الأستاذية, وألزمت رئيس جامعة الإسكندرية بأن تؤدي للدكتور (ع.م.ف) الأستاذ بالجامعة كافة الحقوق المالية والمكافآت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس جامعة منها مكافآت الامتحانات بحد أقصى 200% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية شهريا وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية، وألزمت الجامعة المصروفات.

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تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بينهم ذراع هشام عشماوي اليمنى لـ26 يونيو

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابي بهاء كشك الذراع الأيمن لـهشام العشماوي والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولي قيادة جماعة المرابطون الإرهابية، لجلسة 26 يونيو، للاطلاع.

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استجابة سريعة.. الأحوال المدنية توجه مأموريات استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين

قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريتين لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لثلاثة من المواطنين "نظراً لظروفهم الصحية" بمحال إقامتهم وبالمستشفيات بمحافظتي القاهرة وكفرالشيخ) وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمهم لهم .

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شهامة الأهالي وتحرك أمني.. تفاصيل إنقاذ طفلة من كابوس أعمال التسول بالوراق

ألقت قوات الشرطة القبض على شخصيا حرضا أحد الأشخاص على اختطاف طفل لاستغلاله في التسول.

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كواليس جديدة في اغتصاب سيدة على يد 4 ذئاب بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة التعدى على سيدة جنسيا وسرقة متعلقاتها بالجيزة وضبط مرتكبى الواقعة.

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