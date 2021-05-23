شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء ربيعية واضطراب شديد في الملاحة البحرية .. حالة الطقس من الأحد الى الجمعة 28 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأحد 23 مايو إلى الجمعة 28 مايو 2021، حيث تسود أجواء ربيعيه اليوم الأحد مع طقس مائل للحراره على القاهره والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد نهارا لطيف ليلا حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا معتدل ليلا ونشاط رياح على مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وجنوب سيناء تكون مثيره للرمال والأتربة على شمال الصعيد وفرص أمطار خفيفه بنسبة ٣٠٪ تقريبا على مناطق من شمال وجنوب سيناء على فترات متقطعه.

ويسود انخفاض في درجات الحرارة مع طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائلٌ للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وشديدُ الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفٌ ليلًا شمالًا ومعتدلٌ جنوبًا وذلك خلال الأيام المقبلة.

وتكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى الأحد 31 درجة بينما تكون 33 درجة يومي الاثنين والثلاثاء.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

- حالة الطقس الأحد 23 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد

فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال وجنوب سيناء على فترات متقطعة 30% تقريبا.

اضطراب شديد في الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الاحمر وسرعة الرياح 60 الى 70 كلم في الساعة وارتفاع الموج 3 الى 5 متر

- حالة الطقس الاثنين 24 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الثلاثاء 25 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الأربعاء 26 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الخميس 26 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الجمعة 28 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الأحد 23 مايو إلى الجمعة 28 مايو 2021.