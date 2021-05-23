شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. ‬تفعيل الزيارة الإلكترونية والدعم النفسي لمرضى عزل كورونا في الدقهلية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في الدقهلية، السبت، تفعيل «وحدة الزيارة الإلكترونية والدعم النفسي لمرضى عزل الكورونا»، من خلال شاشات عرض خارجية للتواصل بين مرضى العزل وذويهم بمستشفى ميت غمر المركزي.

وتفقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، تشغيل الوحدة بمستشفى ميت غمر المركزي وتحدث مع أحد المرضى اليكترونيا للاطمئنان على صحته كما تحدث مع الفريق الطبى الموجود بالعزل مؤكدا دعمه الدائم لهم .

وقال في بيان صحفى :«أنه خلال زيارة مستشفى ميت غمر تفقد وحدة الزيارة الإلكترونية والدعم النفسي لمرضى العزل والمنشأة حديثا بالمستشفي لتعطي فرصة للأهالي الاطمئنان على ذويهم عن طريق التحدث معهم ورؤيتهم والتواصل معهم الكترونيا مما يعطى الدعم النفسي للمريض أثناء فترة العزل ولما له من أثر في رفع الروح المعنوية للمريض»

كما تفقد سير العمل بالمستشفى والخدمات المقدمة للمرضى بالأقسام المختلفة منها الاستقبال والعناية العامة وغرفة الإنعاش القلبي للتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لمرضى الكورونا وتوافر المخزون الكافي من الأكسجين ومتابعة شبكة الغازات وسلامة المخارج الخاصة بها داخل الأقسام الطبية.

وأكد «مكي» على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية لضمان تقديم الخدمة الطبية الجيدة لجميع أهالي الدقهلية.

كما عقد وكيل وزارة الصحة اجتماعا مع مديري المستشفيات ومديري العزل لمناقشة مستجدات الوضع الحالي لمستشفيات العزل، آليات تنفيذ قرار وزيرة الصحة بشأن علاج مرضى الكورونا، وأكد خلاله على أهمية المرور الدوري لمراجعة وتقييم موقف مخازن الأكسجين، والتأكد من سلامة شبكات الغازات الطبية والوصلات وتفعيل استخدام الاسطوانات بالقسم الداخلي وضبط معدل استهلاك الأكسجين ومراقبته للفرد عن طريق التحكم في الفلوميتر بأسرة الأقسام الداخلي والرعاية.

وناقش مع مديري المستشفيات متابعة بروتوكول العلاج اللازم لمرضى الكورونا وآلية تنفيذ النماذج المقررة من قبل وزارة الصحة (نموذج علاج الأكسجين) وضرورة تفعيله بكل المستشفيات.