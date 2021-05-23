شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش ذعر وقلق .. أول تعليق من وزارة الصحة على انتشار مرض الفطر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة، إن الفطر الأسود ليس مرض غريب وهو عرض جانبي لبعض مرضى نقص اكتساب المناعة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفطر الأسود عرض جانبي من الوارد أن يحدث مع أي مريض مصاب بنقص المناعة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد إلى أنه لا داعي للذعر أو الهلع من الفطر الأسود، موضحا أن سبب وفاة الفنان الراحل سمير غانم مثبت في شهادة الوفاة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد أن مصر استقبلت أول شحنة لتصنيع 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك وهي من أوائل الدول الأفريقية في ذلك المجال، وسيتم تصنيع 40 مليون جرعة بنهاية عام 2021.

وأضاف مساعد وزيرة الصحة أنه بعد مرور شهر أو شهرين سيتم إنتاج 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك في مصر بعد استلام المادة الخام التي تم الحصول عليها أمس الجمعة وهي كافية لإنتاج تلك الجرعة من اللقاح.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة أن هناك إشادة دولية بجاهزية خطوط إنتاج لقاح كورونا، موضحا أن هناك إقبال في تقديم اللقاح للمواطنين بواقع أكثر من 400 مركز، مع وجود زيادة في تسجيل المواطنين لتلقي لقاح كورونا

واستطرد الدكتور خالد مجاهد أن هناك مركز في أرض المعارض يستقبل 10 آلاف مواطن يوميا للتطعيم بلقاح فيروس كورونا.

وأكد مساعد وزيرة الصحة أنه يتم إرسال من 400 إلى 500 رسالة للمواطنين في المركز الواحد لتلقي اللقاح، موضحا أن من لم يقوم بالحصول على اللقاح في اليوم المحدد له، يتم إتاحة 4 أيام سماح له، وفي حال تخطى تلك المدة الزمنية يقوم المواطن بالاتصال بالخط الساخن أو إعادة التسجيل للحصول على موعد جديد للحصول على اللقاح.

وشدد الدكتور خالد مجاهد أنه لا حقيقة للحصول على جرعة ثالثة من اللقاح الصيني «سينوفارم»، موضحا أن إجمالي عدد المواطنين المسجلين للحصول على اللقاح بلغ 3.5 مليون مواطن فيما تم تطعيم مليوني شخص حتى الآن.

وأكد خالد مجاهد أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز في استقرار وتقوم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالاطمئنان عليها باستمرار.

وأضاف أن وزيرة الصحة تلقت تقرير عن الحالة الصحية للفنان دلال عبد العزيز حيث تجاوزت مرحلة الخطر وحالتها تميل إلى الاستقرار.