شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا .. بدء امتحانات القرآن الكريم الشفهية بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الاستعداد للامتحانات الشفهية بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، أعلنت كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة استعدادها لعقد الامتحانات الشفهية غدًا الأحد وسط الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وقال الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام، المشرف العام على المواد الإسلامية بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة: إن الكلية تبدأ امتحانات شفوي القرآن الكريم والتخلف غدًا الأحد.

وأوضح السعيد أن الكلية قامت بحملة رش وتطهير وتعقيم لكل قاعات ومدرجات الكلية، تحت إشراف الدكتورة تحية أبوشعيشع، عميدة الكلية، مشيرًا إلى أن امتحانات شفوي القرآن الكريم لطالبات السنة الرابعة ستبدأ غدًا وتستمر لمدة أربعة أيام على فترتين صباحية ومسائية.

و أكد السعيد أن عدد الطالبات في كل لجنة لن يزيد عن خمس وعشرين طالبة، مع إلزام الطالبات بكل الإجراءات الاحترازية؛ من ارتداء الكمامة «الماسك» ومراعاة التباعد الاجتماعي.