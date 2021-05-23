شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: سوء استخدام الكورتيزون والمضادات الحيوية له علاقة بـ"الفطر الأسود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية والكورتيزون، قائلا: "سوء استخدام الكورتيزون والمضادات الحيوية له علاقة بمرض الفطر الأسود".

وأضاف حسني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، قائلا: "أحذر إذا لم نُجيد استخدام المضادات الحيوية في الفترة المقبلة سنواجه مشكلة كبيرة، وهي الالتهابات البكتيرية المضادة للمضادات الحيوية، والعلاج الحراحي ليس العلاج الأول لها".

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن مرض الفطر الأسود قد يؤدى إلى الوفاة الفورية حال وصوله إلى المخ، قائلا: "الفطر ده ممكن يوصل بالمريض لاستئصال العين، ولو تم لمرحلة بعد كده بيوصل للمخ وده بيبقى قاتل".