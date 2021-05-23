شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": 2 مليون جرعة لقاح كورونا صناعة مصرية خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة، إنه خلال شهر أو أقل سيكون هناك 2 مليون جرعة لقاح كورونا، صناعة مصرية.

وأوضح، أن المادة الخام من لقاح سينوفاك تكفى إنتاج 2 مليون جرعة، وأنه سيكون هناك إنتاج بشكل مستمر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن مصر تعاقدت على لقاح سينوفاك بنحو 40 مليون جرعة بنهاية عام 2021.

ولفت إلى أن هناك إشادة دولية بجاهزية خطوط إنتاج لقاح كورونا.

وأشار إلى أن مصر ستكون الأولى فى الشرق الأوسط، والمنطقة التى ستقوم بإنتاج اللقاح وبعد ذلك سيتم تصديره للدول المجاورة.