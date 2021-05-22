شكرا لقرائتكم خبر عن فتح كوبري خزان أسوان خلال أيام الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ اسوان، توجيهاته للمهندس حسين جلال رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، بوقف أعمال الصيانة وفتح الحركة المرورية على كوبري الخزان خلال توقيتات الأمتحانات فقط بعد التنسيق مع جامعة أسوان ومديرية التربية والتعليم وموافاتهم بجداول الأمتحانات، عقب أرسال أستغاثات أولياء الأمور وأسر الطلاب والطالبات للمحافظ بسبب تعارض بدء أمتحانات أبنائهم سواء بكليات جامعة أسوان بصحاري، وأيضاً أمتحانات الشهادتين الأعدادية ثم الثانوية من الأسبوع القادم مع بدء الغلق الكلى والجزئى لكوبرى خزان أسوان أمام الحركة المرورية لجميع المركبات من الغد نظراً لقيام الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان بتنفيذ أعمال تأهيل وصيانة جسم خزان أسوان القديم.

واكد المحافظ على ضرورة توفير كافة التسهيلات أمام أبنائنا الطلاب وهيئات التدريس والمعلمين لضمان أنتظام الأمتحانات وتخفيف العبء النفسي والرمادي عن الأسر وأولياء الأمور .