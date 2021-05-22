شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي مراكز التطعيم بلقاح كورونا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن تجهيز 16 مركزاً للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك لاستيعاب كافة فئات المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتوسع في مراكز التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد – 19)، للوصول إلى كافة فئات المواطنين.

وقال «المحافظ» تشمل مراكز تلقي اللقاح الـ16، (المركز الطبي الغربي بمركز المنيا – وحدة طب الاسرة بدماريس بمركز المنيا – المركز الطبي العام بمركز سمالوط – مركز فيروسات مطاي – المركز الطبي الحضري بمركز بني مزار – وحدة طب الاسرة بالعباسية بمركز مغاغة – المركز الطبي الحضري بمركز العدوة – المركز الطبي الشرقي بمركز ابوقرقاص – المركز الطبي العام بمركز بملوي – مستشفي ديرمواس العام- مستشفي سمالوط النموذجي – مركز طبي قلندول بمركز ملوي – مركز طبي شباب المستقبل بالمنيا الجديدة – مركز طبي القيس بمركز بني مزار – معهد الأورام بالمنيا – بنك الدم بالمنيا).

وناشد «القاضي»، المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg، وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

من جانبه، أوضح دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، انه تم تخصيص فريق متحرك للأماكن العامة والخدمية، ودور العبادة «المساجد -الكنائس» ودور الرعاية والمنشآت العامة التي يتردد عليها المواطنين، حيث تم تلقى المواطنين اللقاح بها، ومنها، الكنيسة الانجيلية بمدينة المنيا، وعدد من الفنادق، والمواقع السياحية، بالإضافة إلى 16 مركزاً بجميع مراكز ومدن المحافظة .