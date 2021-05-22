شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلي : بعت فيلتي من أجل رحلة العلاج في أمريكا .. وهؤلاء الفنانون دعموني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة حورية فرغلى إنها ستتحدث بمنتهي الصراحة خلال حلقة واحد من الناس مع الدكتور عمرو الليثي، خاصة بعد إجراء العملية ومش هتجمل في قول أي حاجة.

وأضاف حورية فرغلي أن إصابتها بدأت عندما كانت تمارس رياضة الفروسية وكان حلمها تمثل مصر في الاولمبياد، ووقعت من على الحصان حصل ليها إصابة في أنفها وديسك بالظهر، وهذا منعها.

وتابعت حورية فرغلي أنها تعبت جدا من إصابة أنفها لدرجة انها فقدت حاسة الشم وبتتنفس بصعوبة، وعملت ١١ عملية في أنفها في إنجلترا والدنمارك وأمريكا ودول كتير، وكل عملية كانت بتبوظ حاجة، لدرجة انى بشترى البرفنات علشان شكلها عجبنى وافتقدت حاسة الشم.

وأشارت إلى أن كل الناس اللى كانت حولها تخلت عنها وتليفونها أصبح لا يرن، وتخلى عنها كل اصدقائها، إلى أن ذهبت إلى دكتور مصري من الإسكندرية وقال ليها حل مشكلتك دى عند دكتور في شيكاغو في أمريكا.

وأكدت حورية فرغلى: قمت ببيع الفيلا الخاصة بي حتي أتمكن من السفر إلى أمريكا وإجراء ٤ عمليات مع الدكتور ده في أمريكا وأظل هناك لمده ٤ شهور.

وأوضحت أن الفنانة رانيا محمود ياسين اقرب صديقة في الوسط الفني ولم تتركها في محنتها، وكنت متابعة للسوشيال ميديا وأنا في أمريكا وحزنت لما شبهني الناس بأن انفي ستكون مثل أنف مايكل جاكسون وكنت بتصل برانيا وأقول ليها ردى بدل منى.

وكشفت حورية فرغلي عن قائمة الفنانين والمشاهير الذين ظلوا بجانبها ودعموها وهم شريف منير وإيمان الحصري وأروى جودة ونبيلة عبيد.