شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الوادي الجديد تتابع مشروع إنتاج المورينجا بقرية ناصر بالخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، بجولة تفقدية بقرية ناصر بمركزالخارجة، شملت تفقد مشروع استثمار زراعي لإنتاج المورينجا وشتلات الأشجار المثمرة المقام على مساحة ٦٨ فدانا والذي يوفر شتلات أشجار زينة ومصدات رياح وتين شوكي بالإعتماد على الطاقة الشمسية.

وأشادت بمشروع مزرعة النخيل والأشجار المثمرة التابع للوحدة المحلية للقرية المقامة على مساحة ٢ فدان لصالح الأطفال الأيتام، ووجهت بسرعة توصيل شبكات الري الحديث للمزرعة.

كما التقت بأهالي القرية واستمتعت إلى مطالبهم، ووجهت بدراسة توصيل الخطوط الرئيسية للصرف الصحي بالقرية وبحث إدراج المشروع بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».