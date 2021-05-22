شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدي ناعية سمير غانم: رحيلك وجع كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الإعلامية لميس الحديدي رحيل الفنان الكبير سمير غانم قائلة: «غابت ضحكته بالأمس وترك في قلوب أهله وقلوبنا وجع كبير».

تابعت الحديدي عبر برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»، اليوم السبت، قائلة: «رحل سمير غانم بعد ستين عامًا من الكوميديا والذي بكاه الصغار والكبار وهو ثالث فريق ثلاثي أضواء المسرح الذي غابت شمس رفيقهم الثالث بعد أن إستطاعوا أنه يتركوا البهجة في أفلامنا وغنائهم الجميل، سيمر غانم فطوطة وسمير».

أتمت: «رحل الفنان الكبير بسبب تداعيات الفيروس اللعين كورونا فاثار الفيروس اللعين أكبر وليست المشكلة في تحول مسحات مصابيه من إجابية لسلبية فالتداعيات قد تبقى محدثة أثاراً بشعة، عزاءنا لأسرته ولبناته»، متنمية الشفاء للفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز قائلة «ربنا يقوم حبيبة الكل بالسلامة».