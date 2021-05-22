شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد من البرنامج الرئاسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، طارق السيد مصطفى مرسي، كيميائي سلامة وصحة مهنية أول بوزارة القوى العاملة، ووائل حنفي حسين مصطفى، مسؤول ملف التعاون الاقتصادي مع دول غرب ووسط وجنوب آسيا بقطاع التعاون الآسيوي بوزارة التعاون الدولي، من متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP، ضمن برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وأكد نائب محافظ كفر الشيخ أن البرنامج التدريبي سيستمر على مدار شهرين، في إطار التدريب العملي والميداني الذي يهدف بشكل رئيسي لتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية التي تعدها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وسيتم خلال البرنامج المعد التعرف على جميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو داخل مجالس المدن والأحياء ومديريات الخدمات.

وأضاف سبق تنفيذ برنامج تدريبي خاص لمتدربي البرنامج الرئاسي تحت إشرافه، لـ4 من متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP، ضمن برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، شمل معايشة ميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات المختلفة بنطاق المحافظة، مؤكداً أن الفريق تمكن من تنفيذ عدد من المشروعات الفردية والجماعية أثناء تواجدهم بالمحافظة، بقطاعات الصحة، والطرق، والتدريب المهني، والتحول الرقمي، والسياحة.

من جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الدولة والقيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بالشباب، وتؤهلهم للمناصب القيادية وتمكينهم ووضعهم محل المسئولية خلال المرحلة المقبلة، مشيداً بالدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، من خلال إعداد الشباب الإعداد الجيد وتأهيلهم على المستوى العلمي والعملي.

وأضاف أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لبناء صف ثاني من القيادات، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكداً أن المحافظة أعدت برنامجاً خاصاً للمتدربين تحت إشراف السيد نائب المحافظ، للتعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي.

المزيد:

محافظ القليوبية يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

13 مليون جنيه لإنشاء شبكة كهرباء جهد متوسط في جنوب الأقصر