شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عزمي: دور مصر ريادي في القضية الفلسطينية وسكان غزة يعانون من ظروف معيشية صعبة.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد عزمي، عضو وفد تنسيقية شباب الأحزاب إلى غزة، إن مصر أم العرب وتتداخل في المنطقة حفاظا على أمنها القومي لأن أمن هذه الدول خاصة الجانب الفلسطيني والاتجاه الاستراتيجي الشرقي هي أمن قومي مصري وعربي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشعب الفلسطيني شهد اعتداءات وحشية خلف شهداء وجرحى.

وكشف النائب محمد عزمي، أن دور مصر الذي قامت به الدبلوماسية المصرية واتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت بتنفيذ الهدنة لوقف إطلاق النار.

وتابع أن مصر قدمت قوافل المساعدات وأيضا إعادة إعمار غزة، وهو بمثابة الحفاظ على الشعب الفلسطيني كاشفا أن دور مصر ريادي في القضية الفلسطينية ويحافظ على الأمن القومي العربي.

وأشار النائب محمد عزمي إلى أن سكان قطاع غزة يعانون في الفترة الماضية من ظروف معيشية صعبة، موضحا أن مصر قدمت مساعدات استراتيجية سواء مواد طبية أو غذائية ومواد أساسية والتي شهدت نقص حاد خلال الفترة الماضية.