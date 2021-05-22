شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «فاكسيرا» : وصول خبراء من الصين لتصنيع لقاح كورونا بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، أن مصر ستشهد خلال الفترة القادمة تنوعا غير مسبوق في مصادر التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأشادت في مداخلة هاتفية لبرنامج «حصاد الاسبوع» المذاع على شاشة قناة «اكسترا نيوز»، بالتعاون المثمر والبناء مع الجانب الصيني في مجال اللقاحات الذي يعد تتويجا لعلاقات دبلوماسية امتدت على مدى ٦٥ عاما.

وأضافت أن مصر تلقت يوم أمس المادة الخام لتصنيع اللقاح الصينى وتصنيعه بشركة فاكسيرا يشكل قفزة في مجال تصنيع اللقاحات بمصر، حيث من المقرر البدء بإنتاج ٢ مليون جرعة ضمن خطة تهدف لإنتاج ٤٠ مليون جرعة خلال العام الأول.

وأكدت «والي» أن العمل يجرى على قدم وساق لسرعة نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات بمصر، مشيرة لوصول فريق صيني من الخبراء لمصر بالأمس، حيث من المتوقع خلال ثلاثة شهور أن يتم انتاج اللقاحات محليا.

في سياق متصل أشارت الدكتورة هبه والي إلى أهمية ما يمثله المصنع الجارى إنشائه لشركة «فاكسيرا» بمدينة أكتوبر من قيمة مضافة في مجال تصنيع اللقاحات.