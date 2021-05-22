شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: «أقول للخونة إلزموا حدودكم يا شوية صراصير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم كله يتحدث منذ الخميس الماضي عن مصر وقيادتها الحكيمة، بسبب نجاحها في وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «رجال المخابرات العامة المصرية قاموا بجهود كبير من أجل التوصل للتهدئة وكذلك ضمان عدم خرق الهدنة».

وأضاف أن الأشقاء في فلسطين وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس قدموا الشكر لمصر وأشادوا بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم ورحبوا كذلك بالمبادرة المصرية لتهدئة الأوضاع.

وأكد موسى، أن مصر دشنت جسرًا بريًا هو الأول والأكبر من نوعه، يتكون من 130 شاحنة عملاقة وصلت حاليا لقطاع غزة لتقديم المساعدات لما يزيد عن 2 مليون فلسطيني موجودين في قطاع غزة.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن هناك تحولًا في سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث إنه قال لا سلام في المنطقة دون اعتراف كل دول المنطقة بإسرائيل.

واستطرد أن هدف مصر من إعادة إعمار غزة هو إعادة البنية التحتية والمرافق والمدارس التي دمرها الكيان الصهيوني في الحرب الأخيرة التي استمرت طوال 11 يومًا.

ونوه إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هو الأول في العالم الذي يتحدث عن إعادة إعمار غزة خلال مشاركته في القمة الثلاثية التي ضمت نظيريه الفرنسي ماكرون، والأردني الملك عبدالله.

واستكمل موسى حديثه قائلًا: «السلام والأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق دون وجود دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، لافتا إلى أنه لا مصلحة شخصية لمصر سوى تحقيق الأمن القومي العربي».

وأكمل موسى: «أقول للخونة النكرات الذين يتحدثون عن الدولة المصرية وما تقوم به، إلزموا حدودكم يا شوية صراصير».

ولفت إلى أن وجود مصر على الأرض الفلسطينية مهم جدًا حيث إنه يمنع أشياء كثيرة ويسهل أشياء كثيرة، مردفًا «إسرائيل لو فكرت في استئناف القصف على غزة تفكر أكثر من مرة لأن هناك مصريين على الأرض.

وقال موسى، إن وزير الخارجية الأمريكية سوف يجري خلال الأيام المقبلة زيارة مهمة للمنطقة تبدأ بمصر يلتقى فيها السيسي ورئيس جهاز المخابرات العامة ووزير الخارجية، ومن ثم يتجه وزير الخارجية الأمريكية لمحطته الثانية في الزيارة وهي الأردن قبل أن يتوجه إلى رام الله ويختمها أخيرًا بزيارة إسرائيل، موضحًا أن الزيارة تستنبط أهميتها من كونها الأولى من نوعها للمنطقة.