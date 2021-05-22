شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التقدم إلى المدارس الرسمية لغات للعام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل إلكترونيا. ونقدم فى التقرير التالى شروط وضوابط الالتحاق بالمدارس الرسمية للغات "التجريبيات سابقا".

ـ يتم التقديم بداية من 1 يونيو 2021 حتى 30 من نفس الشهر.

ـ التقديم على الرابط التالى" http://emis.gov.eg"

ـ يتاح لولى الأمر التقديم على أكثر من مدرسة.

ـ يمكن لولى الأمر تقديم طلب الالتحاق وتحديد نوعية التعليم الراغب في التقدم لها وتحديد المحافظة.

ـ يتاح لولى الأمر تعديل المدارس التي تم تسجيلها كرغبات إلكترونية.

ـ تعديل الرغبات خلال الفترة من 1 حتى 30 يونيو فقط.

ـ يتم إعلان نتيجة القبول إلكترونيا.

ـ يتم تنسيق القبول من خلال المديريات التعليمية.

ـ يبدأ سن القبول فى المدارس التجريبية بداية من 4 سنوات على الأقل.

ـ أخر سن فى القبول بروضة المدارس التجريبية 6 سنوات إلا يوم.

ـ تقوم المدرسة بإضافة بيانات التلاميذ المتقدمين لأولى ابتدائى.

ـ يتم إضافة بيانات الأطفال من خلال قاعدة البيانات.

ـ يتم الإضافة من خلال استمارة إلكترونية لأولى ابتدائى.