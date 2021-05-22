طرد زوجته وقتل رضيعته.. جريمة فران مدمن أنهى حياة طفلته بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفاصيل جديدة حملتها أوراق التحقيقات في اتهام أب بقتل رضيعته بوصلة ضرب دون هوادة داخل منزله بمركز الحوامدية جنوب الجيزة، أمس الجمعة.

جهود البحث والتحري للعقيد مروان مشرف مفتش فرقة الجنوب والمقدم عماد رشدي وكيل الفرقة، توصلت إلى أن الأب "محمد.ع." فران، طرد زوجته من عش الزوجية واحتفظ بحق إقامة ٱطفاله الثلاثة معه وهم (عبدالله، مالك، ملكة) وأعمارهم (٨، ٥، عام ونصف).

مع مغادرة الأم المنزل منذ شهرين وإقامتها لدى أسرتها، اعتاد الأب - دائم تعاطي المواد المخدرة- ضرب أبناءه انتهت آخرها بقتل رضيعته.

أمس الجمعة، وردت إشارة إلى غرفة النجدة من نقطة شرطة مستشفى قصر العيني بالاشتباه جنائيا في وفاة رضيعة تبلغ من العمر عاما ونصف العام تدعى "ملكة".

تحفظ رجال الشرطة على والد الطفلة ويدعى "محمد.ع." فران، أصل إقامته المنيا، للوقوف على ملابسات الواقعة في ظل ادعاءه وفاة رضيعته نتيجة سقوطها من الشرفة.

شكوك راودت الرائد أحمد عصام ومعاونيه النقيبين فاروق عبد القادر وهيثم رمضان حول رواية الأب.

بجمع المعلومات والتحريات تبين أن والدة الطفلة دائمة الخلاف مع الزوج، وتكرار تركها لعش الزوجية آخرها منذ شهرين، اعتادت معها ترك أطفالها الثلاثة رفقة الأب.

القول الفصل في القضية جاء على لسان شقيقي الضحية، إذ كشف عن اللغز بالإشارة إلى أن "بابا كان بيضربها لحد ما قطعت النفس" مؤكدين أنه اعتاد ضرب ثلاثتهم أيضا.

بتطوير مناقشة الأب أقر بفعلته، وقرر تخلصه من الرضيعة على إثر تبولها اللاإرادي، فتم ضبطه واقتياده إلى القسم للتحقيق.