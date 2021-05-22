تمديد ساعات العمل في عدد من مكاتب سجلات الأحوال المدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

قررت وزارة الداخلية، تمديد العمل حتى الساعة 9 من مساء اليوم السبت، ببعض سجلات الأحوال المدنية.

وجاءت السجلات على النحو التالى:

• سجل نموذجى ميت غمر (محافظة الدقهلية).

• سجل مدنى أجا (محافظة الدقهلية).

• سجل مدنى بنى عبيد (محافظة الدقهلية).

• سجل مركز المحلة الرئيسى (محافظة الغربية).

• سجل مدنى السنطة الرئيسى (محافظة الغربية).

• سجل مدنى بسيون الرئيسى (محافظة الغربية).

• سجل مدنى قطور الرئيسى (محافظة الغربية).

• سجل مدنى سمنود الرئيسى (محافظة الغربية).

• المركز النموجى بمركز المعلومات الرئيسى بمدينة طنطا (محافظة الغربية).

• المركز النموجى بمركز المعلومات الفرعى بطنطا (محافظة الغربية)