تفكك أسري انتهى بجريمة.. المشهد الأخير في مقتل رضيعة على يد أبيها بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تمر سوى أيام معدودة على مقتل فتاة على يد أبيها خنقا بمركز الحوامدية جنوب الجيزة حتى تكررت نفس المأساة لكن تلك المرة أنهى الأب حياة رضيعته بسبب تبولها اللاإرادي، أمس الجمعة.

تلقى العميد أحمد الشرقاوي مأمور مركز الحوامدية إشارة من شرطة النجدة بوفاة رضيعة في ظروف غامضة بمنطقة الهرماوية.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ واستمعوا بأقوال الأب ويدعى "م.ع." الذي زعم وفاة رضيعته التي لم تتجاوز العامين نتيجة سقوطها من الشرفة.

شكوك راودت الرائد أحمد عصام ومعاونيه النقيبين فاروق عبد القادر وهيثم رمضان حول رواية الأب.

بجمع المعلومات والتحريات تبين أن والدة الطفلة غادرت المنزل منذ نحو ٦ أشهر بعد تفاقم الخلافات بينها وبين الزوج، وأنها تركت رضيعتها رفقته.

بتطوير مناقشة الأب أقر بفعلته، وقرر تخلصه من الرضيعة إثر تبولها اللاإرادي، فتم ضبطه واقتياده إلى القسم للتحقيق.