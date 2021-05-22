من عمر 18 لـ 60 عاما.. غرف شركات السياحة تكشف شروط أداء الحج لعام2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف علي المانسترلي، عضو مجلس إدارة غرف شركات السياحة، شروط أداء الحج لعام 2021 دون تحديد عدد الحجاج.

واستعرض المانسترلي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، الشروط على النحو التالي:

- أن يبلغ عمر الحاج المتقدم من عمر 18 لـ 60 عاما.

- الحصول على لقاح كورونا قبل الحج بمدة أسبوعين.

- أن يكون الشخص حصل على جرعتين.

- أن يكون اللقاح الذي حصل عليه الشخص معتمدا من منظمة الصحة العالمية.

- سيقوم الشخص بعمل تحليل PCR، قبل السفر وبعد ذلك يتم السفر إلى السعودية وبعد ذلك عمل تحليل PCR مرة ثانية فى السعودية والعزل ثلاثة أيام.

وأوضح المانسترلي، أن أسترازينيكا اللقاح المعتمد حاليًا من السعودية، مؤكداً أنه سيكون هناك سؤال للمسؤولين يالسعودية هل يحق السفر بعد حصول الشخص على جرعة واحدة من أسترازينيكا.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن كل شيء سيكون واضحا خلال الأسبوعين المقبلين.