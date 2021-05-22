رياح و30% أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال 48 ساعة المقبلة، وقالت إن طقس الأحد وكذلك الاثنين، سيكون مائل للحرارة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، بينما سيكون معتدل على مدن السواحل الشمالية، وعلى محافظة جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وكشفت الأرصاد، أن الطقس خلال ساعات الليل لطيف على القاهرة والجيزة ومحافظات الوجه البحري ومدن السواحل الشمالية وكذلك شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد وسيناء.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 23 مايو:

القاهرة الكبرى: العظمى 31 والصغرى 17 درجة.

الوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 17 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 والصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 26 والصغرى 18 درجة.

وسط سيناء: العظمى 26 والصغرى 18 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 25 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 24 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الإثنين 23 مايو:

القاهرة الكبرى: العظمى 32 والصغرى 18 درجة.

الوجه البحري: العظمى 32 والصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 والصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 28 والصغرى 19 درجة.

وسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 19 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 26 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 20 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 24 درجة.

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان حالة الطقس بان مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية سيناء وجنوب البلاد سوف تشهد نشاط في حركة الرياح مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق مثل شمال وجنوب سيناء على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.