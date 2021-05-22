شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد المنسي)، التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن البرنامج التدريبي الخاص بهم داخل المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، حيث يأتي التدريب في إطار حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على إكساب المتدربين لمهارات العمل الميداني، والمتدربون هم: عبير عبدالحميد، محمد محسن ،اسلام السيد رجب.

أكد محافظ المنيا حرص الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تحقيق التنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن، حيث تحظى المحافظة بنصيب كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية الجاري تنفيذها في العديد من القطاعات.

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء، عدداً من مقومات المحافظة، حيث أكد أن المنيا من المحافظات الواعدة زراعياً وصناعياً وسياحياً، ويجري على أرضها تنفيذ العديد من المشرعات القومية الكبرى مثل مشروع زراعة واستصلاح المليون ونصف فدان بغرب غرب المنيا وانشاء محور سمالوط الحر على النيل وكذلك مبادرة حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري حيث تحظي المحافظة باهتمام كبير من خلال تطوير 192 قرية بخمسة مراكز مدرجة في المبادرة.

وأشاد المحافظ بالبرامج التي تنفذها الدولة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية للعمل على رفع كفاءة العنصر البشري كأحد مقومات النجاح وتمكين الكوادر الشبابية الفعالة في مصر للمشاركة في صنع القرار، مؤكدا أنه تم وضع برنامج خاص للمتدربين تحت إشراف نائب المحافظ، للتعرف عن قرب على طبيعة العمل داخل الإدارات والقطاعات المختلفة وكذلك الوحدات المحلية المختلفة، كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي.