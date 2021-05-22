شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يوقع عقدين اتفاق لتوسعة مدخل المحلة وإنشاء كوبري مشاة كهربائي بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتوقيع عقدين اتفاق لتوسعة مدخل مدينة المحلة الكبرى وإنشاء كوبري مشاة معدني مزود بسلالم كهربائية.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المشروع الأول يهدف لتوسعة مدخل مدينة المحلة الكبرى أمام مزلقان السكة الحديد بناحية منشية البكري وذلك خلال ٣ أشهر من بدء تنفيذ الأعمال التي سيقوم بتنفيذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتكلفة إجمالية قدرها ٤.٣ مليون جنيه، حيث سيتيح هذا المشروع توسعة الطريق من منشية البكري وحتى بداية سكة طنطا والذي يتم رصفه أيضاً خلال تلك الفترة.

وأضاف المحافظ أن المشروع الثاني هو إنشاء كوبري معدني للمشاة مزود بسلالم كهربائية أعلى مزلقان الشون بالمحلة وذلك خلال ٦ أشهر من بدء الأعمال والتي سيقوم بتنفيذها الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة إجمالية ٨.٥ مليون جنيه، مؤكداً أن إنشاء الكوبري جاء استجابةً لمطالب أهالي مدينة المحلة الكبرى بسبب طول نفق الشون وعدم مناسبته لكبار السن، مشيراً إلى أن الكوبري تم تصميمه ليكون مغطى بشكل كامل لتفادي الأتربة والعوامل الجوية.

وأكد رحمي أن المحافظة تسابق الزمن من أجل إعادة مدينة المحلة إلى رونقها المعهود من خلال التخطيط لتنفيذعدد من المشروعات الكبرى، ومن ضمنها هذه المشروعات التي تساهم بشكل كبير في سيولة الحركة المرورية سواء في مدخل المحلة أو شوارعها الداخلية بما يتواءم مع المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة المحلة الكبرى ، كما سيتم توقيع عقد تشغيل وصيانة وحراسة للكوبري لضمان استمرار عمله بكفاءة عالية.