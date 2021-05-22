شكرا لقرائتكم خبر عن 23 فريق طبي لتسجيل المواطنين لتلقى لقاح فيروس كورونا في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، تسيير فرق طبية متحركة للقرى النائية والبعيدة لمنح لقاح ومصل كورونا للمواطنين بها بعد تسجيل رغباتهم على منظومة وزارة الصحة بإجمالي 23 فرقة طبية متحركة.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان اليوم السبت، إنه تم الدفع بفرقتين لمركز باريس للعمل بمقر مستشفى باريس وفرقة ثانية للعمل بمقر الوحدة الصحية لقرى شرق بولاق جنوب مركز الخارجة، بهدف تسجيل رغبات المواطنين لتلقي اللقاح، ومنحهم المصل مباشرة عقب التسجيل دون الإنتظار لرد منظومة الوزارة والهدف هو توفير فرق طبية للمناطق النائية لمنح المواطنين خاصة كبار السن المصل تخفيفًا عليهم من مشقة الانتقال للمدن حيث مراكز التلقيح المخصصة.

وقال إن المديرية خصصت 23 فرقة طبية بواقع 7 فرق لقرى مركز الخارجة و7 فرق لقرى مركز الداخلة و3 فرق طبية لقرى مركز بلاط و3 لمركز باريس و3 لقرى مركز الفرافرة، بحيث تصل خدمة تلقي اللقاح لجميع المواطنين خاصة القاطنين في قرى المحافظة المتباعدة.

جدير بالذكر، أن المديرية خصصت 4 مراكز لتلقي مصل كورونا بمقر المركز الطبي بحي الزهور بمدينة الخارجة، والثاني بمقر مركز نقل الدم الإقليمي بمقر مستشفى الخارجة العام، والثالث في المركز الطبي بالداخلة بمدينة موط، بينما المركز الرابع بمقر المركز الطبي بالفرافرة.