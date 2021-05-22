شكرا لقرائتكم خبر عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ومواعيد للسداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبحث عدد كبير من المصريين عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الموجود على موقع الشركة المصرية للاتصالات WE، وكذلك موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021.

وحددت الشركة مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي عن شهور من يناير وحتى مارس وكذلك من إبريل وحتى يونيو 2021، وموعد دفع فاتورة التليفون الأرضي وفترة السماح الممنوحة لسداد الفاتورة هي كما يلي:

مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2021

أصدرت الشركة فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 إبريل 2021.

منحت الشركة شهر سماح للسداد وانتهي يوم 14 مايو 2021.

بدأت الشركة المصرية للاتصالات في تحويل خط الأرضي إلى نظام الاستقبال فقط يوم 15 مايو 2021 للعملاء غير المسددين.

تنتهي يوم 14 يونيو فترة السماح باستقبال المكالمات لغير المسددين.

ترفع الشركة المصرية للاتصالات الخط من الخدمة مؤقتًا يوم 15 يونيو 2021، وتفرض غرامة تأخير على العملاء غير المسددين للفاتورة.

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021

تُصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 يوليو 2021.

تمنح الشركة مدة شهر سماح للسداد تنتهي يوم 14 أغسطس 2021.

موعد تحويل خط الأرضي للعمل بنظام الاستقبال يوم 15 أغسطس 2021.

تنتهي فترة السماح باستقبال المكالمات عبر خط التليفون في يوم 14 سبتمبر 2021.

تقوم المصرية للاتصالات برفع الخط من الخدمة مؤقتًا اعتبارًا من يوم 15 سبتمبر 2021، وفرض غرامة تأخير على العملاء غير المسددين.

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إذا لم تكن من مسددي الفاتورة عن شهر إبريل، أما إذا كنت من مسددي الفاتورة فعند الاستعلام ستظهر رسالة «لا توجد فواتير مستحقة لهذا الرقم».

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون عن طريق إدخال الرقم وكود المحافظة بالضغط هــنــــــــــا، وكما يمكنك معرفة فاتورة التليفون الأرضي عن طريق الاتصال برقم دليل التليفونات «140» من التليفون الأرضي.