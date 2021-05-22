شكرا لقرائتكم خبر عن تفحم فتاة في حريق منزل بكوم أمبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت فتاة مصرعها، اليوم السبت، بعد اشتعال النيران في منزل بقرية سبيل العرب بمركز كوم امبو.

وكان بلاغا وصل إلى الحماية المدنية يفيد بإشعال النيران في منزل بقرية سبيل العرب.

على الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتم السيطرة على النيران، وبالفحص تم العثور على جثة متفحة لفتاة عمرها ٢٠ عام، تم نقل الجثة إلى المشرحة واخطرت النيابة للتحقيق وتم انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.