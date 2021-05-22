شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 20 قضية تموينية في حملات علي الأسواق بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مباحث التموين في أسوان، اليوم السبت، حملة على الأسواق في مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي والمخالفة للاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 20 قضية تموينية، منها 3 قضايا مخالفات لمخابز بلدية، و8 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و2 قضية استخدام أسطوانات في غير الغرض المخصص لها، و7 قضايا عدم حمل شهادات صحية.

وأُحيلت المخالفات المحررة إلى النيابة المختصة.