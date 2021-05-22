شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الخارجية: إطفاء الحرائق ليس حلا للقضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إنه على الرغم من وقف التصعيد الإسرائيلي ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن أعيننا دائما منصبة على عدم إغفال معالجة جذور المشكلة الأكبر وهي مسار التسوية، وإلا سنصبح دائما في مربع إطفاء الحرائق.

وأضاف السفير أحمد حافظ، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن إطفاء الحرائق ليس حلا مستداما في عملية السلام، لذلك يجب تجاوز ذلك، حتى نستطيع التوصل للأمل والسلام المنشود الذي يجعل الأمن والاستقرار يعمان في سائر المنطقة

وأوضح أنه يتم العمل على فتح نافذة الأفق السياسي، والمفاوضات بين الجانبين، والعمل على المسار السياسي بين الجانبين.

وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن هناك اتصالات لكيفية وقف هذا التصعيد والاستعداد للعمل نحو مسار التسوية الجادة، ونسعى للدفع قدما إلى هذا، مؤكدا أن مصر لعبت دورا ناجحا في الوصول إلى تهدئة الأمر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.