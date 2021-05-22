المتحدث باسم الخارجية: إطفاء الحرائق ليس حلا للقضية الفلسطينية

شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الخارجية: إطفاء الحرائق ليس حلا للقضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إنه على الرغم من وقف التصعيد الإسرائيلي ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن أعيننا دائما منصبة على عدم إغفال معالجة جذور المشكلة الأكبر وهي مسار التسوية، وإلا سنصبح دائما في مربع إطفاء الحرائق.
وأضاف السفير أحمد حافظ، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن إطفاء الحرائق ليس حلا مستداما في عملية السلام، لذلك يجب تجاوز ذلك، حتى نستطيع التوصل للأمل والسلام المنشود الذي يجعل الأمن والاستقرار يعمان في سائر المنطقة
وأوضح أنه يتم العمل على فتح نافذة الأفق السياسي، والمفاوضات بين الجانبين، والعمل على المسار السياسي بين الجانبين.
وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن هناك اتصالات لكيفية وقف هذا التصعيد والاستعداد للعمل نحو مسار التسوية الجادة، ونسعى للدفع قدما إلى هذا، مؤكدا أن مصر لعبت دورا ناجحا في الوصول إلى تهدئة الأمر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.