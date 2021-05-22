شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سياسي: العالم وجد في مصر مفتاح حل الأزمة الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد محمود محي الدين، الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي، إن المبادرة المصرية لإعمار غزة ووقف إطلاق النار كانت محل احترام العالم كله.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن العالم وجد في مصر مفتاح حل الأزمة الفلسطينية مع الاحتلال، كما أن القاهرة هي الطرف التي تحظى بثقة كل الأطراف.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو استعمار استيطاني، ويبحثوا طول الوقت عن التوسع في أراضي الدولة الفلسطينية التاريخية.

وأضاف أن المبادرة المصرية أعطت الأمل للشعب الفلسطيني، حيث إنه لأول مرة يثور في 3 مناطق رئيسية وهي قطاع غزة والضفة الغربية وحركة الداخل في عرب 48، مؤكدا أن هذا لالتزامن لم يحدث في الـ 3 حروب السابقة.