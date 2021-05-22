شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في مصر غدًا .. درجات الحرارة ترتفع شمالاً وتنخفض جنوبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترتفع درجات الحرارة غدًا الأحد على شمال مصر والقاهرة وتنخفض على الجنوب، ويصل الإنخفاض إلي 4 درجات على الأقصر و3 في أسوان، بينما ترتفع درجة واحدة عن حالة الطقس اليوم في القاهرة والإسكندرية حسب تقرير الأرصاد عن حالة الطقس فى مصر غدًا.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يكون الطقس Weather حار غدًا الأحد نهارًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للحرارة علي القاهرة الكبري وشمال الصعيد والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية.

ويكون طقس الغد لطيف ليلاً على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب البلاد السواحل الشمالية، بينما يكون معتدل على جنوب سيناء.

يظل البحر الأحمر مضطرب جدًا وارتفاع الموج من 3 الى 4 أمتار والرياح شمالية غربية، والبحر المتوسط معتدل إرتافع الموج بين متر ونصف ومترين وربع والرياح شمالية غربية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية والوجه البحري.

يكون هناك نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال على مناطق من شمال الصعيد.

توجد فرص سقوط أمطار على مناطق من شمال وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

تكون الرياح شمالية غربية على جميع أنحاء مصر سرعتها 20 عقدة على السواحل الشمالية و19 عقدة بشمال الصعيد و15 عقدة على القاهرة الكبري، و14 عقدة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا الأحد فى مصر

درجات الحرارة المتوقعة غدًا فى مصر

ترتفع درجة الحرارة في القاهرة غدًا إلي 31 درجة للعظمي بدلاً من 30 اليوم السبت، وتنحفض الصغري إلي 17 درجة بدلاً من 18 درجة اليوم.

ترتفع درجة الحرارة فى الإسكندرية غدًا العظمي 26 بدلاً من 25 اليوم، والصغري 18 بدلاً من 19 اليوم.

وتنخفض درجة الحرارة فى أسوان إلي 36 درجة للعظمي بدلاً من 39 درجة اليوم، والصغري 25 درجة.

وتكون في الأقصر 35 بدلاً من 39 اليوم، والصغري 24 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا فى طنطا 30-17، شبين الكوم 31-17، دمنهور 28-17، بلطيم 27-18، مطروح 24-17، السلوم 27-18، سيوة 30-17 درجة.

وتكون درجات الحرارة فى بورسعيد 26-18، دمياط 26-18، الزقازيق 31-17، المنصورة 30-17، الإسماعيلية 32-17، السويس 31-18، رفح 26-18، العريش27-18، شرم الشيخ 33-25، الغردقة 32-24.

وتكون درجات الحرارة فى جنوب مصر كما يلي: الفيوم وبني سويف والمنيا 31-20، أسيوط 32-21، سوهاج 32-23، قنا 34-23، الأقصر 35-24، أبوسمبل 34-24، أسوان وإدفو 36-25، والوادي الجديد 33-22 درجة.