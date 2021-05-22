شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: غدًا بدء المراجعات النهائية للمرحلة الثانوية عبر قناة مدرستنا 2 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء المراجعات النهائية لطلاب المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، وذلك ابتداءا من غد الأحد، وذلك عبر قناة مدرستنا 2.

وتردد قناة مدرستنا2 على القمر الصناعي النايل سات: 12206، الاستقطاب: رأسي، معدل ترميز: 27500.. معامل تصحيح الخطأ ⅚.

وتعرض قناة مدرستنا 2 المراجعات النهائية في شكل محتوى تعليمي تفاعلي وفق نظام التقييم الجديد.

وتعتمد القناة على مساعدة الطلاب في الوصول لأفضل طرق المذاكرة وشرح كيفية استخدام مصادر التعلم المختلفة بالإضافة إلى تيسير فهم أسئلة التقويم والامتحان وإلقاء الضوء على كيفية اتباع منهجية صحيحة لحلها.