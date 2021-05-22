شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ميدانية لمحافظ الإسكندرية لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالشواطئ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، جولة تفقدية على شواطئ الإسكندرية، لمتابعة إعادة فتح الشواطئ واستقبال المواطنين بها، ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، يرافقه اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وجميع الجهات المعنية.

وخلال الجولة هنأ المحافظ مواطني الإسكندرية على إعادة فتح الشواطئ بعد غلقها لمدة عام ونصف وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، مؤكدا أن قرار فتح الشواطئ سيكون له مردود إيجابي كبير على مستأجري الشواطئ والعاملين بها والذين تأثروا بغلقها خلال الفترة الماضية وإنعاش الحركة الاقتصادية بالشواطئ.

وأشار الشريف أن المحافظة وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، استعدت بشكل كبير لاستقبال المواطنين على الشواطيء، لافتاً أن الإسكندرية بها ٦٦ شاطيء متنوع منهم شاطيء مجاناً تم وعد مواطني الإسكندرية بتخصيصه لهم، بالإضافة إلى ٧ شواطيء عامة يتم دفع رسوم رمزية بسيطة بها، موضحاً أن نسبة الإشغال بالشواطئ حالياً ٥٠٪ من الطاقة الاستيعابية، ونحرص على زيادة تلك النسبة مع الإلتزام التام بالإجراءات الاحترازية.

وتفقد المحافظ شاطئ المندرة المجاني الذي وعد بتخصيصه مجاناً بالكامل للمواطنين، واستفسر من المواطنين عن الخدمة، وأكد عليهم بأن دخول الشاطئ مجاناً بالكامل من خلال البطاقة الشخصية، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ جميع التجهيزات والإجراءات الاحترازية بالشاطيء خلال الفترة الماضية.

وقال المحافظ إن شاطئ المندرة المجاني تجربة فريدة من نوعها، مؤكدا على استعداد المحافظة مستقبلا لتعميمها على عدد من الشواطئ العامة الأخرى التي تشرف عليها المحافظة، شريطة إلتزام المواطنين بكافة الإرشادات والتعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وناشد مرتادي الشواطئ بضرورة الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعليمات التي أصدرتها المحافظة والنشرات التوعوية المتواجدة بالشواطيء، والإبلاغ الفوري في حال وجود أي مخالفات تقع بالشواطئ للتعامل الفوري معها.

على الصعيد ذاته؛ أكد الشريف على المتابعة المستمرة لاستعدادات استقبال المواطنين على شواطئ محافظة الإسكندرية. تنفيذا للقرارات الأخيرة التي أصدرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الإلتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية.

بنسبة إشغال 50% فقط بسبب كورونا .. جولة ميدانية لمحافظ الاسكندرية لمتابعة الاجراءات الاحترازية بالشواطئ (صور)

بنسبة إشغال 50% فقط بسبب كورونا .. جولة ميدانية لمحافظ الاسكندرية لمتابعة الاجراءات الاحترازية بالشواطئ (صور)

بنسبة إشغال 50% فقط بسبب كورونا .. جولة ميدانية لمحافظ الاسكندرية لمتابعة الاجراءات الاحترازية بالشواطئ (صور)

بنسبة إشغال 50% فقط بسبب كورونا .. جولة ميدانية لمحافظ الاسكندرية لمتابعة الاجراءات الاحترازية بالشواطئ (صور)

بنسبة إشغال 50% فقط بسبب كورونا .. جولة ميدانية لمحافظ الاسكندرية لمتابعة الاجراءات الاحترازية بالشواطئ (صور)

بنسبة إشغال 50% فقط بسبب كورونا .. جولة ميدانية لمحافظ الاسكندرية لمتابعة الاجراءات الاحترازية بالشواطئ (صور)

بنسبة إشغال 50% فقط بسبب كورونا .. جولة ميدانية لمحافظ الاسكندرية لمتابعة الاجراءات الاحترازية بالشواطئ (صور)

بنسبة إشغال 50% فقط بسبب كورونا .. جولة ميدانية لمحافظ الاسكندرية لمتابعة الاجراءات الاحترازية بالشواطئ (صور)

بنسبة إشغال 50% فقط بسبب كورونا .. جولة ميدانية لمحافظ الاسكندرية لمتابعة الاجراءات الاحترازية بالشواطئ (صور)

بنسبة إشغال 50% فقط بسبب كورونا .. جولة ميدانية لمحافظ الاسكندرية لمتابعة الاجراءات الاحترازية بالشواطئ (صور)

بنسبة إشغال 50% فقط بسبب كورونا .. جولة ميدانية لمحافظ الاسكندرية لمتابعة الاجراءات الاحترازية بالشواطئ (صور)

[image:13:center]