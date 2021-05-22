شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تدفق المساعدات المصرية إلى قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت عملية تدفق المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة، عبر بوابة معبر رفح البري بشمال سيناء، حيث أدخلت السلطات المصرية، اليوم السبت، عدد 170 شاحنة تقل كميات كبيرة من المساعدات الانسانية المتنوعة إلى القطاع.

وبحسب مصدر مسؤول فان المساعدات المقدمة أرسلت من صندوق تحيا مصر وبعض الأحزاب والقوى السياسية المصرية بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الشعب الفلسطينى.

وأضاف المصدر أن المساعدات تتضمن المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود وغيرها من المساعدات الانسانية، مشيرا إلى أن من بينها 75 شاحنة تقل 600 طنا من المواد الغذائية، 5 شاحنات تقل 9 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب 45 شاحنة تقل 970.840 طنا من الغاز، 44 شاحنة أخرى تقل 2.563.000 طنا من السولار.

وأشار المصدر إلى أنه سبق ادخال عدة قوافل تقل كميات كبيرة من المساعدات الانسانية المتنوعة، وجارى التنسيق لادخال عدد آخر من القوافل المقلة للمساعدات الانسانية لدعم الشعب الفلسطينى كهدية من الشعب المصرى إلى الشعب الفلسطينى الشقيق بناء على توجيهات القيادة السياسية المصرية.

يذكر أن السلطات المصرية تفتح معبر رفح البري بشمال سيناء، لليوم السادس على التوالى، لاستقبال الجرحي الفلسطينيين، وادخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة، بتوجيهات من القيادة السياسية.