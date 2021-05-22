شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية تطالب بإطلاق اسم سمير غانم على أحد ميادين أسيوط (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت الإعلامية عزة مصطفى، بإطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم على أحد الميادين في محافظة القاهرة أو محافظة أسيوط مسقط رأسه أو على أحد المسارح القومية.

وتقدمت خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، بخالص العزاء لأسرة النجم الراحل سمير غانم متمنية الشفاء إلى زوجته الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز.

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى أن الجميع يشعر بالحزن على وفاة النجم سمير غانم، موضحة أنه كان إنسان جميل للغاية على المستوى الإنسانى وفنان رائع ونموذج مهم للقوى الناعمة المصرية ورسم البهجة على وجوه الجميع.

وكشفت أن نعي الرئيس عبدالفتاح السيسي للفنان الراحل سمير غانم يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالفن والإبداع.