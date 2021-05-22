شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 838 مواطن في قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا، أعمال قافلتها الطبية المجانية متعددة التخصصات والتى تم تنفيذها بقرية البوصة التابعة لمركز نجع حمادى في إطار مبادرة «حياة كريمة» للإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية،وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

أوضح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبى على عدد ٨٣٨ مواطن في ٦ تخصصات طبية بواقع «٢٨٢ أمراض باطنة، ١٩٦ طب أطفال، ١٣٩ جراحة عامة، ١٢٣ أمراض جلدية وتناسلية، ٦٨ أمراض النساء والتوليد، ٣٠ تنظيم الأسرة» فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ١٠٩ حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

ومن جانبه، قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما ١٣٤ مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الإجتماعي.