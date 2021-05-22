شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة «دي إم جي موري» الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع «كريستيان تونيس»، رئيس المجلس التنفيذي لشركة «دي إم جي موري» الألمانية؛ لمناقشة تفعيل أوجه التعاون مع الشركة، بالاستعانة بالتكنولوجيا الألمانية، وكذا نقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة في مصر.

وحضر الاجتماع نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ووفد الشركة، وعدد من مسئولي الهيئة العربية للتصنيع.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالتوصل إلى عقد الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع، وشركة «دى إم جى موري» الألمانية، لتأسيس مصنع لإنتاج ماكينات التحكم الآلي المبرمج CNC في مصر، ولا سيما أنه سيكون المصنع الأول من نوعه في القارة الأفريقية.

وأشار مدبولي إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مؤكداً أن ما لمسوه خلال الاجتماع من دعم كبير من جانب رئيس الجمهورية للتعاون مع الشركة، يجب أن يُشكل قوة دفع هائلة لتسريع البرنامج الزمني لتنفيذ عقد الشراكة، مشيداً بما أكد عليه الرئيس خلال الاجتماع من الحرص ليس فقط على توطين الصناعة والتكنولوجيا الألمانية في مصر، بل أيضا نقل ثقافة ومبادئ العمل المنتج والإتقان والحرص على الدقة.

من جانبه، أعرب رئيس الشركة عن سعادته بإنهاء الاتفاق على تفاصيل الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، مستعرضاً في الوقت ذاته جوانب التعاون الأخرى بين الشركة وبين عدد من الوزارات، وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتطوير التعليم الفني في مصر، وإقامة عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الاتفاق مع شركة «دي إم جي موري»، يساعد على تحديث وتطوير الصناعة في مصر، ويمثل نقلة نوعية في مجال توطين التكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى أنه سيتم إعداد تقرير متابعة شهري لخطوات التنفيذ، مع الالتزام بالمواعيد المستهدفة للتنفيذ وبدء الإنتاج.