شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف علي ١١٥٠ مريضًا خلال قافلة الطبية مجانية بإحدى قرى مركز المحلة الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الصحة بالغربية، اليوم السبت، قافلة طبية علاجية بقرية بشبيش مركز المحلة الكبري، ضمن المبادرات الرئاسية .

أوضح الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال- الباطنة- الأسنان- الجلدية – القلب والصدر»، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية في نطاق محافظة الغربية وحرصا على صحة وسلامة المواطنين .

وأشار إلى أن قد تم الدفع بفرقة متحركة لإعطاء لقاح فيروس كورونا المستجد لمواطني قرية بشبيش الذين تم تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة وذلك تسهيلا على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وحمايتهم من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وقال الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل بالغربية، إن قافلة علاجية مجانية تم إطلاقها لقرية بشبيش مركز المحلة الكبرى خلال يومى ٢١؛ ٢٢ مايو ٢٠٢١، حيث تم توقيع الكشف الطبى على ١١٥٠ مريض خلال اليومين، وضمت القافلة عيادات متخصصة وهي 2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة .مع توفير جميع الأدوية الأزمة لعلاج الحالات، كما تم تحويل بعض الحالات التي تحتاج إلى المستشفيات لإجراء التحاليل والفحوصات الأزمة والجراحات المختلفة لهم، بعد عمل قرارات نفقة الدولة.